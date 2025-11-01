Foros

Rodrigo Chaves: del respeto al desencanto

Hoy ya no veo en él al economista brillante. Veo a un hombre atrapado en su propio personaje: un presidente que confunde el aplauso con la razón, el poder con la sabiduría, la popularidad con el éxito

Por Álvaro Apestegui
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
A Rodrigo Chaves, si alguien lo contradice, él responde humillándolo. Si una institución lo frena, la acusa de conspirar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







