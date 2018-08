Lo que amerita discutirse es el tipo de relación laboral entre Uber y sus choferes. En última instancia, los magistrados de nuestra Corte determinarán si existe una relación laboral o no. Hay indicios de que sí. A pesar de que se observan diferencias con respecto a la relación de los choferes de taxi con los dueños del vehículo, como Eli bien lo expone, esas diferencias no implican que la relación entre Uber y sus choferes no sea laboral o no pueda ser regulada como tal.