República o desdemocratización

Descartemos el temor de restringir los requisitos para la formación de partidos políticos, porque lo que hoy tenemos es un esquema de ‘uberización’ de la oferta de agrupaciones exclusivamente para fines electorales

Por Luis Alberto Cordero Arias
Populismo, mesianismo, dictadura, autocracia, líderes populistas. Mano maneja a figuras humanas como si fueran marionetas
El mesianismo es un embrión del autoritarismo; inicialmente es “light”, para luego volverse absoluto. (Imagen: Shutterstock/Shutterstock)







