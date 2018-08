He visto con decepción y preocupación cómo, en la reforma tributaria, el país está dispuesto a sacrificar el futuro del mercado de valores sin darle mayor pensamiento. Para apaciguar ciertas tendencias políticas, están dispuestos a poner al mercado en la palestra. Un alto funcionario de Hacienda expresó que “si en 40 años, con un beneficio tributario, el mercado de valores no se había desarrollado, entonces, claramente ese beneficio no estaba ayudando y quitarlo no tenía importancia”.