La democracia está cuestionada, los “chalecos amarillos” han sacado la tarjeta amarilla al sistema. No se puede seguir haciendo oídos sordos a la arbitrariedad. La violencia y el gas lacrimógeno no van a resolver nada. Urge detener la flagrante evasión fiscal. La desigualdad que condena a muchos a sobrevivir con salarios de miseria, frente a la ostentosa abundancia de una minoría, no conviene a nadie. Si no se atacan las raíces del mal, las protestas continuarán en Europa, en América Latina y por doquier.