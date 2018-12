En alguna oportunidad alguien expresó: no se puede encerrar la vida en una idea. Más que una idea que se tenga sobre algo o alguien, la evocación de un sentimiento (no sentimentalismo) revela una presencia, no circunscrita, no determinada, sino abierta, no encerrada, sino libre: omnia definitio periculosa est, me enseñó mi profesor de Derecho.