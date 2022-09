¿Qué significa independencia en el siglo XXI?

Los cinco países que integraron la Federación Centroamericana celebrarán el 15 de setiembre el aniversario de la proclamación de su independencia de España. Es la fiesta nacional más importante en los cinco países, y en el nuestro todo el mes es considerado “el mes de la patria”.

Pero ¿qué han significado para los pequeños países de Centroamérica más de 200 años de vida “independiente”? ¿Han sido esas naciones genuinamente soberanas como implica la teoría jurídica?

La historia nos muestra que no, y los cínicos tienen todo el derecho de argumentar que nuestros países no han sido más que vasallos de la potencia hegemónica de turno: Inglaterra o Estados Unidos, según el momento histórico.

Permítanme argüir que tanto la visión que nos transmite la historia oficial que celebra con bombos y platillos nuestra independencia como una posición pesimista de crítica a ultranza constituyen versiones simplistas de una realidad muy compleja, como es la de la sociedad internacional contemporánea conformada por Estados nacionales jurídicamente iguales, pero con muy diferentes capacidades.

Ningún país, ni el más poderoso, es totalmente independiente, a menos que viva en autarquía. Esta es una realidad aceptada por la gran mayoría de los teóricos de las relaciones internacionales.

En lugar de utilizar el concepto jurídico de independencia, han introducido los conceptos de interdependencia compleja más o menos simétrica, según los actores que constituyan la relación. Es evidente que no todos los países son iguales: algunos son más poderosos que otros y esa es otra realidad incontrovertible.

La soberanía de los pueblos, por consiguiente, no puede ser más que una aspiración, legítima, sin lugar a duda, y la independencia, el proceso histórico en el que un Estado nación va ensanchando sus márgenes de autonomía o de soberanía, y eso ya no va a depender del derecho, sino de la política, más específicamente del proyecto político.

El proceso no es únicamente voluntarista, desafortunadamente. Hay realidades que no se pueden cambiar. Por ejemplo, la situación geográfica: no es lo mismo ser una isla que un país continental sin salida al mar; no es lo mismo cien mil kilómetros cuadrados de superficie que un millón; no es lo mismo tener cobre en el subsuelo que no tenerlo; y no es lo mismo estar ubicado en la periferia de una gran potencia que no estarlo.

En el caso de Costa Rica, somos un país pequeño, con una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados, con subsuelos relativamente pobres y, dato no menor, ubicado en el perímetro de seguridad de uno de los países más poderosos del sistema internacional de los últimos 200 años. Estos condicionantes ponen límites estrictos a nuestras aspiraciones de soberanía.

Ahora bien, la capacidad de maniobra en el escenario internacional no es una constante, como sí lo es la geografía; los factores de poder dependen de la voluntad política de las élites de un país. Se construyen. Los más comunes, los llamados factores de poder duro son evidentes: el poderío militar, la riqueza económica, la demografía y las posibilidades de movilización de los recursos, y son bastante difíciles de ampliar. Sin embargo, no son los únicos, existen factores de poder blando, que son los que pequeños países como el nuestro pueden desarrollar.

Como es sabido, Costa Rica disolvió su ejército en 1948 y se constituyó en uno de los primeros Estados nación desarmados. Aquí estamos ante una paradoja, pues al renunciar voluntariamente a poseer uno de los principales factores de poder duro —el poderío militar— hemos podido crear una imagen de país pequeño, desarmado, amante de la paz y defensor del derecho internacional, su gran instrumento de seguridad nacional.

A finales del siglo pasado, esa “marca país” positiva fue complementada y reforzada con la imagen de país verde, amante de la naturaleza y respetuoso del medioambiente. Cabe resaltar que esa “marca país” no está suspendida en el aire, se basa en la solidez de nuestra democracia, condición sine qua non de nuestra posición privilegiada en el sistema internacional.

En plena crisis sanitaria, completamos el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La membrecía nos da acceso a una serie de recursos técnicos y financieros destinados a mejorar la racionalidad en el funcionamiento del Estado, a introducir innovaciones en las políticas públicas y aumentar el atractivo de la economía para la inversión extranjera.

Más aún, acceso a información privilegiada sobre las discusiones de altísimo nivel que tienen lugar en foros internacionales exclusivos, tales como el G7 y el G20 y, por ende, la posibilidad de incidir en el diseño de estándares internacionales. Dicho en otras palabras: incrementará nuestro poder.

Con un gasto de defensa cero y un sistema político abierto respetuoso de las libertades individuales, gracias a una política exterior original y sostenida en el tiempo, Costa Rica ha logrado indudablemente los márgenes de autonomía internacional más amplios en Centroamérica. El reto es proteger nuestra democracia para mantener y ampliar nuestro radio de acción en el sistema internacional.

La autora es politóloga, exembajadora de Costa Rica en Italia.