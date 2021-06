Dicen algunos calificados voceros de la diplomacia europea —por supuesto, en privado— que, a diferencia de las numerosas oportunidades anteriores, cuando el régimen de Maduro simuló una cierta disposición a alcanzar un acuerdo, para ganar tiempo y sacar provecho propagandístico de su avenimiento con el diálogo, aun cuando fuese evidente que no tenía ninguna intención de lograr nada por ese camino, dicen algunos voceros de la diplomacia europea —repito— que esta vez las cosas son distintas: que representantes de Maduro (no del régimen, cuidado) tienen verdadero interés en buscar una «solución» a la crisis venezolana. Insisto: no lo digo yo; lo afirman diplomáticos europeos.