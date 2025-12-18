Foros

Que el ‘pura vida’ no se nos convierta en una melancólica postal del pasado

Cuando la crítica constructiva es sustituida por el ataque personal y la verdad es reemplazada por el meme o el rumor viral, se pierde la base fundamental de la democracia: el respeto por las reglas del juego y por las personas que las administran

Por Guillermo Calderón Torres
Otros tiempos. Brasil 2014 nos unió como país y todos celebramos por igual. La fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, fue el centro de los reiterados y multitudinarios festejos. (Alonso Tenorio)







