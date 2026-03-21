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Puerto Caldera: modernizar con reglas claras y responsabilidad institucional

La recomendación de adjudicación del nuevo concesionario no responde a una decisión improvisada ni discrecional, sino que es el resultado de un proceso estructurado, transparente y sometido a controles, asegura presidente de Incop

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Por Wagner Alberto Quesada Céspedes
Fotografía del Puerto de Caldera donde se observa las instalaciones de carga y descarga que operan en el sitio.
El nuevo concesionario de Puerto Caldera podría iniciar funciones en agosto de este año.







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