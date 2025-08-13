Foros

¿Por qué no tenemos derecho a conocer la megacárcel?

Quien podría despejar tan graves dudas sería el ministro Gerald Campos, pero ya anunció que la presunta confidencialidad del proyecto le impedirá dar detalles

Por Fernando Chaves Espinach
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, solicitó declarar confidencial la sesión en la Comisión de Hacendarios, para brindar detalles de la nueva cárcel.
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, solicitó declarar de forma confidencial ante la Comisión legislativa de Hacendarios para referirse al proyecto de la nueva cárcel. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

