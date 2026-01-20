Foros

Populismo punitivo: la deriva del derecho penal en Costa Rica

Se acude al derecho penal como la primera, y a veces única, respuesta estatal frente a los problemas más sensibles de nuestra sociedad. Con ello, se desnaturaliza tanto la esencia propia del derecho penal como el fin último de la función legislativa

Por Andrés A. Pérez González
La polarización que hoy caracteriza nuestra sociedad se ve reflejada en la Asamblea Legislativa, donde la capacidad comunicativa queda reducida a la descalificación personal y al insulto. (Rafael Pacheco Granados)







