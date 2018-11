Sinceridad. Un día que cambió mi vida: la madre de un compañerito la visitó para conversar acerca del resultado académico de su hijo. En un intercambio proverbial, la madre azorada hizo ver a la niña Evelia que Alvarito “era muy inteligente, que el problema era que no estudiaba”, y la niña, con sabiduría y el temple que da esta, sin inmutarse siquiera, le respondió: “Doña Tere, si Alvarito fuera inteligente, estudiaría”, así de simple, de claro, de lapidario. ¿Pensarán así las nuevas generaciones de educadores? Cuánto me duele no haberme despedido de ella. Hoy la recuerdo con cariño y admiración y la añora el país. Mi maestra, que también era madre, esposa y amiga, terminó sus días en un asilo. Mi madre me lo contó; no me despedí de ella.