Un nuevo set de interrogantes, cambios demográficos y presiones en la economía surgen cuando la población declina por natalidad. ¿Cuál será la proporción entre el número de personas que devengan salario vs las que no están asalariadas? Y sobre este tema ¿cuál es el número realista de personas pensionadas que el país podrá costear? ¿Qué de los cambios demográficos? ¿Qué del impacto cultural? ¿Qué del impacto en el campo de la salud? Eventualmente la respuesta a todas estas interrogantes de una manera u otra afectarán la economía cuando menos contribuidores y menos contribuciones a los sistemas de pensiones no sostengan el gasto público, o cuando no se puedan sostener aumentos de salarios en algunas ocupaciones.