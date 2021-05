Uso abusivo. El par de ojos de los periodistas ya no miran, advierten, observan, distinguen u otean, solo visualizan. Las cosas ya no se caen, se hunden, se derrumban, se desploman, solo colapsan. Los vientos ya no tumban los árboles, los ríos no se desbordan y causan daños, la pandemia no contagia a grandes cantidades de personas, los aludes no se deslizan hacia la carretera.