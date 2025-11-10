Paremos ya este perverso círculo de acción-reacción en los poderes del Estado

Todos los días se hacen linchamientos públicos de tal o cual actor político en ruedas de prensa, entrevistas, redes sociales o intervenciones en órganos colegiados.

La violencia se ha enquistado en lo más profundo del tejido social. Ya no se trata solamente de la violencia que se da en las familias, en las calles o en los centros educativos; ni siquiera de la violencia producto del sicariato y otras patologías sociales.

Ahora, esa violencia se ha ido abriendo campo cada día con más fuerza en la propia administración del poder público, en la administración pública y, en particular, en los poderes del Estado.

No importa quién inició el fuego o quién lo mantiene vivo; lo cierto es que, a diario, el discurso es más incendiario y da lugar a prácticas violentas que implican abusos de poder.

En particular, se observan prácticas dirigidas a verdaderas vendettas bajo el pretexto de haber sido agredido y, por ello, sentirse legitimado para agredir. Todos los días se hacen linchamientos públicos de tal o cual actor político en ruedas de prensa, entrevistas, redes sociales o intervenciones en órganos colegiados como la Asamblea Legislativa o los concejos municipales.

Se lanzan manifestaciones sin fundamento ni prueba, porque lo importante parece ser despedazar al contrario, incluso cuando este tiene razón, si con ello se puede, de manera demagógica, populista y, por tanto, irresponsable, destruirlo por simple cálculo político y no por proteger a la sociedad o resolver sus problemas.

Se trata de un perverso círculo de acción y reacción, que genera expresiones lamentables por parte de las autoridades públicas: palabras altisonantes, vulgares, gritos, ofensas, lenguaje no verbal exaltado casi al nivel del desquicio, e incluso llamados a resolver las cosas “a los puños”. Es el pan de cada día en muchos órganos colegiados del país.

Esa violencia se ha vuelto incontrolable y ha llegado al extremo de anular toda legitimidad, incluso la del discurso técnico. Peor aún, algunos de quienes ostentan el estandarte de la legitimidad intelectual se alinean con alguno de los bandos, lo que convierte sus criterios –habitualmente reposados, fundamentados y objetivos– en opiniones en las que se manipula información, imagen y trayectoria para su causa.

Ya es hora de que todos paremos esa violencia, pero en particular las autoridades políticas. En una época de inmediatez como la actual, producto de las redes sociales, esos espectáculos circenses llegan en tiempo real a todo tipo de público. Luego son procesados por los medios según su afinidad política, y todo ello alcanza a la población, en especial a aquella que no cuestiona –la mayoría–, así como a personas en formación educativa o laboral que cada día se desencantan más con algo que debería ser lo más importante para todos: la cosa pública, la administración política, el gobierno del Estado en sentido amplio.

Todo esto contribuye a intensificar y legitimar aún más la violencia que ya se vive en el aparato social. Los gobernados ven cómo sus gobernantes renuncian a la objetividad y a la búsqueda de la razón, para entregarse a enfrentamientos que parecen de cantina, como pleitos callejeros. Esa violencia política, sobre todo aquella que proviene de los más altos niveles de los poderes públicos, debe cesar ya.

Por ello, insto respetuosamente a los máximos jerarcas del Estado costarricense, así como a los de la esfera municipal, y a los diversos candidatos ya inscritos para la próxima contienda electoral, a hacer un alto en sus agresiones cotidianas y a dedicarse a lo que verdaderamente deben hacer: buscar soluciones para los problemas más acuciantes del país y asegurar que el nuestro siga siendo un Estado de derecho, donde se resguarde la pureza de nuestro sistema electoral, piedra angular de la democracia costarricense.

wquesada@abogados.or.cr

Wilberth Quesada Garita es abogado y máster en Derecho Económico.