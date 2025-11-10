Foros

Paremos ya este perverso círculo de acción-reacción en los poderes del Estado

Abundan las expresiones lamentables por parte de las autoridades públicas: palabras altisonantes y vulgares, gritos, ofensas, lenguaje no verbal exaltado casi al nivel del desquicio y hasta llamados a resolver las cosas ‘a los puños’

Por Wilberth Quesada Garita
Violencia política, discursos de odio, insultos, ataques, ofensas, agresiones, agresión
Todos los días se hacen linchamientos públicos de tal o cual actor político en ruedas de prensa, entrevistas, redes sociales o intervenciones en órganos colegiados. (Shutterstock/Imagen)







