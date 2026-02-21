Foros

Para unos, fue el fin del mundo; para otros, la panacea. ¿Y cómo se ve tres semanas después?

Recientemente, pareciera que el país se vendió a sí mismo la idea de que, con las elecciones presidenciales, todo cambiaría. Al inicio, todo es de locos. Para unos, el fin del mundo. Para otros, la panacea

EscucharEscuchar
Por Franco Guevara
Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Ambiente de júbilo en las tiendas del PPSO, la noche del 1.° de febrero, cuando trascendieron los primeros resultados de las elecciones nacionales. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.