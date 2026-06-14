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Papagayo: el modelo turístico más polémico de Costa Rica explicado desde cero

El debate actual no debería plantearse como una confrontación entre turismo y ambiente. Esa es una falsa dicotomía

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Por Rodrigo A. Castro F.
Vista del golfo de Papagayo, Guanacaste
El Polo Turístico es una política pública concebida hace más de 50 años. (Shutterstock/Foto)







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Rodrigo A. Castro F.PapagayoturismoGolfo de Papagayo

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