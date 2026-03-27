Foros

Pancha Carrasco: honores sin tumba

No hay ninguna placa que indique que allí yace quien fuera la primera mujer en integrarse al Ejército nacional durante la campaña contra los filibusteros de William Walker, entre 1856 y 1857

EscucharEscuchar
Por Fernando Gutiérrez Coto
En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”.
Este martes 24 de marzo, los diputados le confirieron a Francisca 'Pancha' Carrasco el título de benemérita de la patria. (Gonzalo Morales Sáurez/Pintor)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pancha CarrascoFernando Gutiérrez

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.