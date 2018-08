En las municipalidades, la situación es crítica. Cuando se llega con proyectos de inversión inmobiliaria o turísticos, lo ven a uno como si se tratara de un enemigo y, en no pocas ocasiones, los departamentos legales, de ingeniería, urbanismo, ambiente y hasta las alcaldías o concejos municipales, no solo no ayudan para que la inversión llegue a sus cantones, sino que hacen hasta lo imposible para que nada se apruebe o, al menos, que dure más tiempo del prudente para lograrlo.