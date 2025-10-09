Foros

Nuevo tipo de ansiedad ingresa al Manual de los Trastornos Mentales

Los pacientes experimentan miedo en relación con la gobernanza del país, el futuro político y la evolución de la opinión pública, y consultan compulsivamente las noticias y redes sociales

Por Helena María Fonseca Ospina
Impacto de redes sociales, celular, adicción al celular, ataque de pánico por ansiedad generada por noticias y contenidos de redes sociales
Estamos viviendo en un ambiente informativo ansiógeno. (Shutterstock/Ilustración)







Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

