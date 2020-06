Se niega a reconocerlo aunque el peligro era obvio cuando todavía la ley no había sido aprobada. La Nación afirmó, en su editorial del 13 de mayo, seis días antes de la aprobación del proyecto: “Las municipalidades no son ajenas a los problemas del gasto público ni verdaderas productoras de ‘ingresos propios’. Eximirlas de la regla aplicable a toda la Administración Pública resta credibilidad a la reforma fiscal y pone al país en entredicho ante los mercados financieros y las calificadoras de crédito, que siguen rebajándonos el puntaje”. Previmos, pues, lo que la UNGL no acepta aunque lo diga la calificadora. Por supuesto, no fuimos los únicos.