Normalizar la violencia vial tiene un precio demasiado alto

La inseguridad vial no solo mata personas; empobrece al país. Drena recursos públicos, debilita hogares, aumenta la presión sobre la seguridad social y perpetúa ciclos de vulnerabilidad

Por Alberto Barquero Espinoza
El mortal accidente ocurrió en Ulloa de Heredia. Foto cortesía.
De las 561 personas fallecidas en sitio, 444 (un 79%) eran usuarios vulnerables. La mitad de las víctimas fueron motociclistas (307 casos), seguidos por peatones (103) y ciclistas (34). Fotografía de mortal en accidente en Ulloa de Heredia en abril de 2025. (cortes/El mortal accidente ocurrió en Ulloa de Heredia. Foto cortesía.)







