No repita el año, y trate de ingresar a la universidad

“Prefiero que repita el año a que entre a la universidad sin saber nada”, dijo la madre. “No me siento capaz”, replicó la hija. Yo les digo: no se preocupen, aun repitiendo, no quedará preparada para realizar estudios en una universidad pública.

El sistema educativo viene en decadencia desde que los políticos se asustaron por tener jóvenes analíticos y proactivos, capaces de impedir que una transnacional viniera a extraer aluminio.

Empezaron a destruir nuestro sistema educativo e incluso hubo un tiempo en que llegaron al colmo de eliminar las pruebas de bachillerato.

Desde que empecé a dar lecciones en dos universidades, por allá de 1980, me sorprendió que la gran mayoría de los estudiantes carecían de capacidad para interpretación de lectura y pensamiento lógico.

El personal docente, atiborrado de labores administrativas e informes que nadie lee, brega con jóvenes y niños infelices por no poder satisfacer las expectativas de consumo que la publicidad les crea, sin apoyo de padres de familia que exigen derechos, pero no cumplen sus obligaciones de padres y tampoco saben qué hacer.

La pésima calidad de la educación ha quedado más que demostrada, tanto por los estudios del Estado de la Nación como por el desempeño de estudiantes en las universidades públicas.

Gracias al esfuerzo de las universidades públicas por tratar de reponer el tiempo perdido, los estudiantes logran obtener un título sin sacrificar calidad. Pero ¿y quienes no reciben ese apoyo cómo hacen?

arrieta22@gmail.com

El autor es biotecnólogo y exprofesor en la Universidad de Costa Rica.