No más ‘recesos lluviosos’

El sector de la educación vivió esta semana, una vez más, momentos críticos que, de nuevo, afectan principalmente al estudiantado, pero también a sus maestros y familias. Durante la peor parte de la pandemia no tuvimos otra opción, pero los cambios abruptos, paralizadores del proceso de aprendizaje, no deberían ser tomados a la ligera.

Entiendo la situación del Hospital Nacional de Niños (HNN) y, como madre y educadora, no le quito valor. Es más, estoy consciente de que el centro médico necesita más de nuestra ayuda; sin embargo, no comparto el criterio para cerrar las escuelas y es cuestionable que se hiciera a expensas de la educación, sobre todo, en las circunstancias actuales, en las que se plantea la existencia de un “apagón educativo” y sus consecuencias a largo plazo.

Es mejor alentar el lavado de manos, la alimentación sana, la vacunación, la visita regular a los centros médicos para un control anual y el uso de mascarillas. Una medida arbitraria como lo fue suspender las lecciones parece más una postura política que una medida sanitaria preventiva.

Me encantaría saber si durante el análisis se contempló que algunos niños deben estar solos en la casa o con alguien que los cuide mientras los adultos trabajan o los padres realizan labores domésticas y que muchas escuelas no están listas para la virtualidad o no tienen recursos.

Me gustaría saber cuántas de las personas que tomaron la decisión saben lo que es impartir una clase virtual a un niño de siete años. Yo sí. Durante dos años pasé horas de horas sentada trabajando con niños de preescolar intentando dar clases, lo cual es una misión casi imposible tanto para las familias como para los niños, sin mencionar que no es lo más apropiado para la edad.

Durante los últimos dos años fue evidente que la educación tiene un componente social que es el más valioso. Los seres humanos necesitamos la socialización, el contacto y las conexiones para aprender.

En los últimos meses, todos los educadores hemos trabajado arduamente para subsanar algunos de los efectos secundarios de la pandemia. Recibimos niños con problemas socioemocionales o que durante un año o más tuvieron acceso a solamente un par de hojas o una televisión, familias que afrontaron situaciones económicas difíciles y pérdidas humanas, niños que debieron trabajar para contribuir al hogar o menores de edad que estuvieron expuestos a situaciones en sus comunidades no aptas para ellos.

Volver a encerrar a nuestra niñez es un error, es revivir todo el trauma que estábamos intentando borrar.

Descartar la presencialidad es una medida extrema que debería tomarse como última opción. Es irresponsable suspender este derecho. Para muchos niños, la escuela es su única comida o un espacio seguro donde socialmente encuentran equilibrio.

Tristemente, para otros, es el único lugar donde reciben amor, donde se esconden de la agresión. Un problema más que sale a la superficie en estos momentos es la brecha entre la educación privada y la pública, que crea una diferencia aún más grande entre las distintas ofertas e incrementa la distancia social y el resentimiento en nuestra población.

Si lo anterior se suma al ambiente de crisis, estamos arriesgando a las nuevas generaciones, incubando resentimientos que posiblemente perjudiquen la convivencia social en el futuro.

En los últimos dos años, las destrezas en la primera infancia también resultaron afectadas. No hemos podido documentar o medir el impacto cognitivo en el lenguaje y sobre lo socioemocional que dejó la virtualidad y la falta de espacios para jugar.

Los educadores, las familias y los estudiantes estábamos en los últimos meses trabajando muy duro a fin de recuperar el tiempo para que de la noche a la mañana una decisión arbitraria, como lo fue mandar a los niños de vuelta a casa, se tomara sin medir las consecuencias.

La responsabilidad de la educación no debe recaer solo sobre las instituciones. Los educadores, padres de familia y ciudadanos debemos defender este derecho humano, proteger y unirnos por el bien de nuestros niños y no olvidar la frase “La educación es el pilar fundamental en el crecimiento de un país”.

El sistema educativo es la base de una sociedad que avanza y reduce las desigualdades.

Costa Rica es un país democrático, donde la libertad y el respeto a las normas democráticas se nos inculca durante muchos años en nuestras escuelas. Por eso, desde el corazón, como madre de tres niños y maestra de preescolar, pido que la suspensión de clases no sea un fin político. No se debe jugar con los estudiantes, ellos son el presente y el futuro, y en este momento su futuro necesita nuestra atención.

La autora es educadora.

