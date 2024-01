No extrapolen las tendencias del año pasado a la economía global

Los economistas conductuales han popularizado el término “sesgo de actualidad” para describir nuestra tendencia a dejarnos influenciar desproporcionadamente por los últimos acontecimientos en comparación con los anteriores. ¿Podría este fenómeno cognitivo explicar por qué numerosos analistas tienen una inclinación bastante optimista sobre la economía mundial en el 2024? ¿O existen tendencias realmente positivas que contrarrestan los obvios y crecientes desafíos al crecimiento global?

Un editorial reciente del Financial Times reflejó el optimismo predominante y proclamó que “después de la resiliencia de este año, hay muchas posibilidades de que la realidad el próximo año también sea mejor de lo esperado”. Las tendencias que respaldaron la inesperada resiliencia de la economía global en el 2023 “también ofrecen muchas razones para ser optimistas de cara al 2024″.

Este sentimiento optimista se ha extendido a los mercados financieros. Un número cada vez mayor de comentaristas predicen que los mercados bursátiles terminarán el año por encima de los niveles ya elevados del 2023, que se vieron impulsados por un notable repunte de fin de año.

El sentimiento optimista actual contrasta marcadamente con las sombrías predicciones que dominaron el período anterior al 2023, cuando Bloomberg Economics afirmó que había un 100 % de probabilidad de que Estados Unidos cayera en una recesión. También está en desacuerdo con una serie de acontecimientos económicos, financieros, geopolíticos y políticos. En particular, parece estar impulsado predominantemente por un solo factor: los bancos centrales recortan agresivamente las tasas de interés en medio del más suave de todos los aterrizajes suaves para la economía estadounidense.

Sentimiento financiero

Sin duda, los bancos centrales tienen una enorme influencia en el sentimiento de los mercados financieros. Desde la crisis financiera mundial del 2008, los banqueros centrales actúan como los principales responsables de la formulación de políticas en el mundo, reduciendo las tasas de interés, inundando las economías con liquidez, impulsando enormes ganancias en prácticamente todas las clases de activos y facilitando un cambio notable en la distribución de la riqueza que benefició abrumadoramente a los más ricos.

Pero esta tendencia se revirtió en el 2022, cuando los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, respondieron tardíamente al aumento de la inflación embarcándose en uno de los ciclos de subidas de tipos de interés más vigorosos de la historia. Las pérdidas posteriores tanto en activos de alto como de bajo riesgo parecían estar a punto de continuar en el 2023 hasta que el pronóstico de consenso giró hacia recortes significativos de las tasas y se renovó el discurso sobre una “venta de la Fed”.

Si bien los bancos centrales han tenido un efecto significativo en la confianza del mercado, su impacto en los resultados económicos reales ha sido limitado. Sus políticas ultraconciliadoras durante el primer decenio ayudaron a mantener a flote la economía mundial, pero el crecimiento general siguió siendo decepcionantemente bajo, desigual y todavía alejado de las realidades climáticas.

Se esperaba que el cambio hacia políticas monetarias más estrictas en el 2022 provocara un mayor desempleo y un crecimiento lento; en cambio, la tasa de desempleo de Estados Unidos terminó el 2023 en un notablemente bajo 3,7 % y el crecimiento anualizado del tercer trimestre se aceleró hasta el 4,9 %. Además, la medida en que los aumentos enérgicos de las tasas de interés contribuyeron a reducir la inflación se ha convertido en debate entre los economistas.

Estos acontecimientos sugieren que las políticas de los bancos centrales por sí solas (los inversionistas actualmente esperan que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en alrededor de 1,5 puntos porcentuales) pueden no ser suficientes para impulsar el crecimiento necesario para resistir los vientos en contra que enfrenta la economía global.

De hecho, sería difícil encontrar una economía sistémicamente significativa preparada para un crecimiento espectacular en el 2024. Mientras China sigue cargada con un modelo económico que produce rendimientos decrecientes, las autoridades han reconocido que su tasa de crecimiento está limitada por ineficiencias internas, de una deuda excesiva, una mayor fragmentación global y la militarización del comercio y la inversión de Occidente.

Europa, por su parte, es poco probable que reproduzca el desempeño inesperadamente sólido del año pasado, dada especialmente la lentitud de la manufactura global y el estancamiento económico de Alemania.

Cambio de circunstancias

Una vez más, los comentaristas parecen poner sus esperanzas en el excepcionalismo económico estadounidense. Pero las cosas han evolucionado durante el año pasado. Los menores ahorros de los hogares durante la era de la pandemia y el aumento de la deuda actúan como obstáculos para la economía notablemente ágil y resiliente de Estados Unidos. Además, es probable que los recientes aumentos de las tasas de interés sigan limitando las nuevas hipotecas para los hogares, las empresas que navegan por la montaña de deuda corporativa que se espera venza en el 2025 y las instituciones no bancarias altamente apalancadas que enfrentan sus pérdidas.

El clima geopolítico tampoco es propicio para un crecimiento sólido. Las devastadoras consecuencias del brutal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, por el que Israel destruyó gran parte de Gaza y, según se informa, han muerto 23.000 palestinos —en su mayoría civiles, entre ellos miles de mujeres y niños—, han puesto a prueba las esperanzas de contener la crisis.

Israel y la milicia libanesa Hizbulá, respaldada por Irán, parecen encaminarse hacia mayores hostilidades, y los ataques de los hutíes yemeníes contra buques comerciales en el mar Rojo ya están perturbando el comercio global de una manera que renueva las presiones estanflacionarias sobre la economía global.

Más allá de Oriente Próximo, las democracias occidentales y muchos países en desarrollo se enfrentan a elecciones importantes en el 2024.

Dadas estas circunstancias, las posibilidades de un crecimiento global sólido en el 2024 parecen escasas. Sin embargo, hay dos maneras de mitigar las amenazas que plantea un entorno económico y geopolítico cada vez más frágil.

En primer lugar, las autoridades deben lanzar grandes reformas de las políticas económicas, centrándose en reformas estructurales destinadas a cultivar los motores del crecimiento y la productividad del mañana. En segundo lugar, la comunidad internacional debe esforzarse más para poner fin a las atrocidades en Oriente Próximo antes de que el conflicto se extienda por toda la región y alimente la agitación geopolítica más allá de ella. Sin estas intervenciones, los optimistas de hoy se sentirán profundamente decepcionados hacia fin de año.

Mohamed A. El-Erian, presidente del Queens’ College de la Universidad de Cambridge, es profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y autor de “The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and EVating the Next Collapse”.

