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No a reunificar elecciones: se pierde diversidad, se concentra el poder, se debilita la democracia

Separar las elecciones nacionales y municipales no es un gasto innecesario; es una inversión en participación, en información, en calidad del voto

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Por Marianela Lobo Cabezas
Votaciones Municipales
Elecciones municipales en febrero de 2024. Ambiente en la Escuela Yanuario Quesada, en San Rafael de Escazú. (Lilly Arce Robles.)







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