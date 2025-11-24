Foros

Nieto de escritora Ani Brenes revela en emotiva carta a su abuela la profunda conexión que los unió

Tu casa se transformó en escuela, cine, salón de baile y exclusivo restaurante; también en teatro donde juntos nos presentamos frente a cientos de peluches y millones de ácaros

Por Manfred Schlager Chaves
La escritora Ani Brenes deja un legado fundamental en la literatura infantil costarricense.
Con su partida, a los 73 años, la escritora Ani Brenes deja un legado fundamental en la literatura infantil costarricense. (UCR/UCR)







