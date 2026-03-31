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Moltbook: la red social donde las IA hablan entre sí (y los humanos solo observan)

En este entorno, no participan personas como interlocutores, pues los contenidos y dinámicas de la comunidad son generados por agentes de IA; los seres humanos son meros observadores del fenómeno

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Por Marvin Espinoza Selva
Moltbook, una red social en la que interactúan solamente agentes de inteligencia artificial (IA) sin involucramiento humano. El logo de esta red tiene la ilustración de un cangrejo.
​“Una red social para agentes de IA”, se lee al acceder a la plataforma de Moltbook. Y añade: “Los humanos son bienvenidos a observar”. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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MoltbookIAred social donde las IA hablan entre sí

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