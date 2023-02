Mi primera gran lección práctica sobre salud pública

Hacía pocos meses había comenzado el servicio médico social en Siquirres, como director de la Unidad Sanitaria del Ministerio de Salud. Corría el año 1980. Ese día fue muy lluvioso y, como siempre, desató un gran calor. Casi al oscurecer, noté por la ventana de mi consultorio que una mujer bajaba de un caballo a un par de niños.

Ella pidió al conserje que la dejara entrar con ellos. Eran pasadas las cinco de la tarde, y lo recuerdo muy bien porque hacía poco había terminado de atender a una larga fila de personas. Prácticamente, el centro de salud había cerrado hacía más de una hora y solo el conserje, el guarda y yo permanecíamos en el local: yo terminaba los informes diarios y Fidel, el aseo del establecimiento.

La mujer se disculpó por venir tan tarde e insistía en que ella no pudo acudir antes porque tenía en casa a otros niños enfermos, aparte de los que traía. Por cierto, no le estaba preguntando por qué llegaba a esa hora, pero ella de todas maneras se disculpaba.

Le pregunté cómo se llamaba y respondió “Carmelina, para servirle”. Cuando le pregunté dónde vivía, ella señaló un punto en las montañas, al frente del Centro de Salud, que después supe que se conoce como El Alto de las Palmeras. Examiné detenidamente a los niños y encontré que tenían una infección respiratoria moderada.

Pedí a Carmelina que trajera a los otros niños y les envié tratamiento porque los síntomas eran parecidos. Regresó a los pocos días con sus hijos ya recuperados. Ninguno estaba desnutrido; sin embargo, decidí ayudarla con la leche que se enviaba a las personas como ella, en condición de pobreza.

Ingenuamente, yo creí que cuando ella señaló “la montaña del frente” le era posible bajar fácilmente hasta el Centro de Salud. Lo que no sabía era que Carmelina vivía a más de una hora y, para llegar a su hogar, debía subir por un camino empinado y lleno de barro, adonde no se llegaba, en ese tiempo, en vehículo directamente.

Le prometí que el sábado siguiente iría a su casa (por esa época trabajábamos los sábados y yo hacía visitas a domicilio en casos especiales). Por ello, solicité a un compañero supervisor de nutrición, que si mal no recuerdo se llama Rafael, que me acompañara. Dejamos el carro del Ministerio de Salud hasta donde ya no se podía continuar en vehículo y seguimos por una trocha empinada hasta que divisamos la casa de la señora.

Las condiciones en que vivía Carmelina eran de absoluta pobreza, en una casa de impecable limpieza. Era una mujer delgada de manos y brazos muy fuertes, que, como ella me decía, se debía a tanto trabajo en el campo. Calzaba botas de hule casi siempre y se movilizaba con mucha facilidad.

Hace unos años, por mi trabajo como profesor en la Universidad de Costa Rica, impartí un curso a funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social en Siquirres, junto con otros colegas de la Escuela de Salud Pública. Uno de los asistentes a la actividad, cuando les relaté el caso de Carmelina y la inspiración que ella despertó en mí para estudiar una especialidad en salud pública, me comentó que la conocía y, para mi sorpresa, en la siguiente sesión del curso fue a saludarme.

Fue también la última vez que la vi. El 6 de enero del 2023, mi querida amiga la enfermera Amelia Williams, que vive en Siquirres, me informó de que mi recordada Carmelina había partido a la eternidad.

La primera gran lección práctica de salud pública la recibí de esa gran mujer. Ella me enseñó que se puede vivir con lo esencial, que uno debe tener esperanza por mejores días y debe trabajar de manera constante para alcanzar ese ideal.

Me mostró cómo la limpieza, la nutrición adecuada, las vacunas, el agua y el saneamiento básico son esenciales para conservar la salud. También, que cuando uno es responsable de otras personas, como ella con sus hijos, debe prodigarles todo el amor y los cuidados posibles para que crezcan fuertes y saludables.

Hoy, cuando las personas demandan una atención más oportuna y algunas veces con mayor calidad y calidez, haber conocido a esa gran señora me hizo recordar la necesidad de que las instituciones formadoras de profesionales de la salud pongan más atención para que sus estudiantes reciban más contenidos en el campo de la salud pública durante el proceso formativo.

Gracias a Carmelina, la “montaña del frente” y yo, al igual que sus hijos y otros que la conocieron, estamos muy agradecidos de que se haya cruzado en nuestras vidas.

luis.villalobos@ucr.ac.cr

El autor es exdecano de la Facultad de Medicina de la UCR.