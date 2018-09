Existen muchas opiniones sobre los pobres que no tienen recursos básicos... hay quienes dicen que ser pobre es una “maldición divina”; otros aseguran que los pobres son vagos; no faltan quienes los catalogan como mediocres o pedigüeños. Varios llegan al extremo de afirmar que los pobres no deberían existir porque son un obstáculo y una carga para el Estado, que debe solucionar el problema bajo un sistema solidario.