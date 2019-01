Respaldo. La Asociación de Rectores de las Universidades Privadas (Unire) ha respaldado los exámenes de incorporación. Cuando se discutió el reglamento del examen de incorporación del Colegio de Abogados, Unire solicitó que se hiciera con garantías para no desnaturalizarla. Solicitó, entre otras cosas, que las pruebas se hicieran solo dentro de los programas oficiales, que las pruebas fueran para generalistas, no para especialistas; que las comisiones técnicas que las elaboraran fueran paritarias (procedentes de universidades públicas y privadas, para salvaguardar su neutralidad), que el Colegio contratara un curriculista, que los estudiantes fueran identificados por número y no por nombre ni por universidad de procedencia, y que la pruebas fueran validadas por un ente independiente, como la Ceneval. Estas garantías fueron rechazadas. Si en la práctica alguna de ellas se ha incorporado resulta irrelevante mientras no haya norma vinculante.