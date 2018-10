Cuando analizo lo que sucede en nuestro país, no me tiembla el pulso para pensar que existe un trastorno severo causado por omisiones de varias generaciones que han padecido una reducción o falta total del sentido común. A pesar de que no he podido determinar los síntomas de ese mal colectivo, somos muchos quienes empezamos a padecer una ceguera económica, una piel que se resquebraja con los atentados a nuestras libertades fundamentales y una calvicie irremediable que empeora por la falta de liderazgo y de nuevas ideas.