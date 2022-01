Desde pequeño me encantan las historias. Así fuera verlas en la tele, leerlas en los libros o imaginar el contexto detrás de las canciones que escuchaba. Mi sueño era tener la oportunidad de contar mis propias historias algún día. Cuando llegó la hora de elegir una carrera universitaria, lo más cercano era Comunicación.

Sé que muchas personas querían que yo estudiara otra cosa, como ingeniería o medicina, pero de lo único que estaba seguro en ese momento era de que necesitaba encontrar la manera de explotar mi creatividad, y así fue como entré a la universidad en el 2014.

Este paso fue esencial, porque significó salir del molde en el cual me sentía atrapado. Pero era abrumador a la vez, pues había muchas opciones y posibles caminos. La misma universidad me ofrecía cinco énfasis y no quería quedarme con uno.

Escogí Comunicación Audiovisual y Multimedial (CAM) pensando en lo mucho que me gustan las series de televisión y las películas. Sin embargo, al principio, me sentía fuera de lugar. La mayoría de mis compañeros tenían experiencia y algunos hasta equipo propio para grabar. Hablaban de cineastas y películas que yo nunca en la vida había escuchado. Me preguntaba si realmente era ahí donde tenía que estar.

Me tomó tiempo entenderlo. Me encontraba rodeado de personas muy distintas entre sí, y eso me hizo comprender que cada una cargaba su propia historia y perspectiva. Muchos de esos colegas se convirtieron en mis amigos y me enseñaron a celebrar las diferencias que existían entre nosotros. No teníamos que parecernos, nadie veía el mundo de la misma manera.

Mi bagaje era distinto, y eso estaba bien. Durante los años en el colegio, en lugar de estudiar matemáticas o física, pasaba días enteros leyendo e investigando sobre musicales. Mi pasión son las historias que no se limitan a un lenguaje tradicional y deben recurrir al canto o a la danza para que los personajes puedan expresarse. Este es el mundo donde vivo y esas son las historias que quiero contar.

Estoy a menos de 100 horas del TCU para graduarme. Me ha tomado más tiempo de lo usual finalizar el bachillerato, pero fue un proceso necesario. Afortunadamente, en la universidad hay espacio para salirse de la norma, de explorar distintos caminos y combinar rutas. Todos tenemos algo que nos caracteriza, una historia que contar, una canción en el corazón. No existe una fórmula ni un “molde”, somos nosotros mismos quienes decidimos qué forma tomar.

El autor es estudiante de Comunicación en la UCR.