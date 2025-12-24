Foros

Marina Volio y las raíces del Estado de derecho en Costa Rica

El principal aporte de la investigación histórico-jurídica realizada por Volio radica en que, por primera vez, la obra desarrollada por las Cortes de Cádiz es interpretada desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos

Por Jorge Fabio Sibaja Rodríguez
Maria Volio Brenes, quien fuera la ministra de Cultura, durante un discurso en la exhibición de la maqueta del futuro edificio del Archivo Nacional de Costa Rica.
Maria Volio Brenes fue ministra de Cultura. (Archivo Nacional, Ministerio de Cultura y Juventud)







Marina Volio BrenesEstado de derechoLa creación del Estado Liberal de Derecho en Costa RicaCosta Rica en las Cortes de Cádiz

