Mami, necesito que seás eterna

Necesito que seás eterna y reconozco la gran dosis de egoísmo que tengo al decírtelo. Además, no debo ignorar que eternas son nuestras almas, no nuestros cuerpos

Por Lizeth Castro Castillo
Manos de madre e hija, manos tomadas
Qué perfecto Dios, hacernos cómplices siendo tan distintas.







