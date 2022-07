Madurez para gobernar

El ejercicio del liderazgo implica una serie de responsabilidades y genera consecuencias. La historia de la humanidad es rica en ejemplos de su ejercicio legítimo y constructivo, pero lamentablemente también de lo contrario. Si quisiéramos señalar casos de uno u otro, podemos referirnos a Churchill y a Hitler. Tener poder implica ejercer liderazgo, por eso se ha escrito mucho sobre la madurez emocional, el equilibrio mental, la sensatez y, por supuesto, la inteligencia que debe tener quien lo ostente y lo peligroso que es cuando quien lo ejerce, además de carecer de esos atributos, se inspira en reacciones temperamentales, prejuicios, revanchas, entre otros.

El inicio de un nuevo gobierno es un momento oportuno para definir la forma de ejercer el poder y el liderazgo, porque es la manera en que se ejercerá durante el mandato y, por ello, es fundamental en esta etapa estudiar con rigurosidad esas señales.

En la pasada campaña electoral, el partido ganador asumió un rol de poca transparencia con el manejo de sus finanzas, fue frecuente escuchar en entrevistas al entonces candidato Rodrigo Chaves y a su hoy diputada Pilar Cisneros alegar que una estructura para el manejo financiero estaba protegida por una cláusula de confidencialidad y que, por ello, se negaban a dar nombres de los donantes y montos aportados. Entre otros, el periodista Ernesto Rivera los desnudó en sendas entrevistas, donde resultaba acongojante verlos con respuestas tan cuestionables, tema que por cierto está hoy bajo conocimiento del Ministerio Público.

A partir de esa situación se desarrolló un fuerte enfrentamiento entre los medios y el hoy presidente, que ingenuamente siempre creímos sería olvidado con el triunfo electoral y no pasaría de ahí. No obstante, luego de un par de meses de gobierno es evidente que no se quedó atrás y que, por el contrario, ha generado acciones revanchistas de muy bajo nivel, mostrando casualmente señales muy peligrosos del ejercicio del poder en la presente administración.

Señales peligrosas Copiado!

Basta citar algunos casos. Ernesto Rivera fue separado de su cargo luego de las serias entrevistas que señalé; Alberto Padilla fue «visitado» por las autoridades luego de hacer algunas críticas al gobierno; en una reunión en Casa Presidencial se recomendaron políticas para silenciar a la prensa; y esta semana inició con una manifestación del mismo presidente, en conferencia de prensa, cuestionando las finanzas del periódico La Nación, preocupación que si hubiese sido seria bastaba con estudiar la información en manos de la Sugeval. Por cierto, corren mucho más riesgo y son por montos mucho más altos, las inversiones de la CCSS en el Estado, las cuales están bajo la administración del presidente.

Sin embargo, el tema no terminó ahí, el Gobierno clausuró la operación de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, del cual también forma parte el diario La Nación, un desarrollo que no inició ahora en manos del periódico, sino hace décadas como un autódromo. Para cerrarlo, alegó que se hacen presas cuando hay actividades, argumento que obligaría a clausurar el área metropolitana en su totalidad. Además, como si fuera poco, se dio ante una denuncia anónima y el caso se tramitó en menos de tres días. La ofuscación y la prisa fueron tan malas consejeras que no se clausuraron solo los eventos masivos —que son el 10% de las actividades—, sino todas. Ahora resulta que hasta el ingreso de ciclistas genera presas. Al estudiar esto, veo que algunos funcionarios públicos olvidan que existe responsabilidad patrimonial por sus actos.

Lo grave es que nos encontramos ante una Administración cruzando una raya que en el pasado siempre se respetó: no usar el poder con fines revanchistas contra quienes critican o no comparten la línea oficial. Estamos ante la violación de las libertades públicas más elementales y el uso del poder para violar la libertad de empresa. Si me permiten la expresión: «para una sacada de clavo». Ese es el mismo camino por donde iniciaron Chaves y Ortega, hoy contra un medio, mañana contra cualquier empresa o habitante, por eso, este es un tema que nos concierne a todos.

El autor es excandidato a la Presidencia y empresario.