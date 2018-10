Este razonamiento y otros argumentos que expuso fue lo que me motivó a contradecirla, y señalé que ese tema no era la prioridad de un plan fiscal y, por supuesto, afirmar que la pobreza no ha sido, tradicionalmente, una prioridad política. Es una apreciación discutible, pero que no tiene relación con el tema central de la consulta planteada por el Parlamento. La consulta no fue sobre la pobreza y su solución, tampoco si es una prioridad política o no. Mis observaciones eran parte de una polémica respecto de lo que planteó la jueza Rojas Morales. En este contexto, no hablo como ciudadano del planeta judicial.