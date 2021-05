Por supuesto que no es mi intención disuadir de ingerir agua a las personas que lo hacen y que se sienten muy bien haciéndolo. Todo lo contrario, me parece muy bien que puedan disfrutar de los beneficios que da una buena hidratación. Una publicación reciente muestra un estudio en el que se realizó un seguimiento por 20 años de 49.000 personas: los que ingirieron por lo menos 1,5 litros de líquido diario, mostraron 24% menos probabilidad de padecer cáncer de vejiga. Mas en este texto me refiero a las personas que toman agua en exceso, forzadamente, siguiendo una receta que alguien inventó sin ninguna evidencia científica.