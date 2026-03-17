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Los curiosos puntos triples del territorio costarricense

Desde que el ser humano comenzó a manifestar su profundo sentido de territorialidad mediante barreras físicas, esas fronteras han sido destruidas y reconstruidas una y otra vez

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Por Roberto Protti
Mano sujeta lupa sobre mapa de Costa Rica
Resulta curiosa la línea recta que define el límite entre Alajuela y Heredia, una solución cartográfica que carece de justificación física o práctica, aunque no es rara en el mundo, donde abundan fronteras trazadas con líneas geométricas. (Shutterstock/Imagen)







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Roberto Prottitrifiniospuntos triplesdivisión política de Costa Rica

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