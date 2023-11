Lógica y política

En los albores de la Baja Edad Media, y como presidiendo un aquelarre, san Pedro Damián vociferó, enérgico, “la lógica es un invento del diablo”. Por su parte, un teólogo colega y contemporáneo suyo, Pedro Abelardo, dedujo impávido de aquello el siguiente corolario: “La lógica me ha hecho odioso el mundo”.

Por aquella época, las disputas teológicas en torno al papel de la lógica y la dialéctica en la constitución del discurso religioso causaba una enorme tensión en el interior de la Iglesia.

Desde Aristóteles, la lógica se constituyó en esa disciplina teórica que permite discernir la validez de un razonamiento deductivo, el cual debe estar expresado formalmente mediante un silogismo, es decir, mediante la concatenación de dos afirmaciones particulares o universales categóricas, de las cuales se pretende inferir necesariamente una conclusión.

Un ejemplo de silogismo —ofrecido por Aristóteles— sería “todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por tanto, Sócrates es mortal”.

A partir de su investigación, Aristóteles vislumbró las condiciones de legitimidad de la teoría de la inferencia lógica, conocidas como las reglas del silogismo.

Por ejemplo, que es imposible deducir de dos afirmaciones particulares negativas una conclusión válida. Al decir que “Sócrates no es un animal” y “algunos animales no son mamíferos”, sería un error (sofisma) deducir que “Sócrates no es un mamífero”, o bien su contraria “Sócrates es un mamífero”, pues no hay forma de relacionar necesariamente a los “mamíferos” y a “Sócrates” a partir de estas dos premisas del silogismo.

Veamos otro ejemplo. “Mi asesor no tiene por qué ser un funcionario, pues he constatado que algunos funcionarios no son leales al gobierno. De ahí que mi asesor sí es una persona leal, gracias a que no es un funcionario”.

A partir de lo que vengo comentando, no se sigue necesariamente que “mi asesor no es empleado público”, “algunos empleados públicos no son leales al gobierno” y la conclusión “mi asesor es una persona leal (o no) por no ser empleado público”.

Llamo la atención sobre esto porque considero que la crispación política de las últimas semanas alcanzó una insensatez nunca vista: amenazas violentas contra medios y periodistas independientes, inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de los jerarcas en el plenario legislativo, asesorías sin licitaciones públicas creíbles, diseñadas por personas que fungen como juez y parte, o asesores ad honorem que cuentan con oficinas en la Casa Presidencial.

Está claro que todas estas acciones no solo violan la lógica jurídica y la rigurosidad del derecho constitucional, sino también las más elementales reglas de la lógica procedimental que hacen posible la convivencia pacífica y democrática de los costarricenses.

Así, según esta “ilógica”, lo único que podría prevalecer son las actitudes propias de los militantes de la posverdad y del juego macabro del relativismo antirrealista.

Por eso, es necesario rescatar el papel que desempeñan la lógica y el sentido común humano más elemental para el análisis de la coyuntura moderna, pues solo así quizá lograremos salir del pantano de nuestras propias incoherencias.

Resulta aberrante para muchos costarricenses que en las condiciones políticas insalubres actuales los liderazgos caigan presos de los excesos de fantasmagorías populistas, acciones que podrían hacer olvidar a algunos individuos que el terreno del debate político y público tiene límites racionales debidamente identificados.

Desligarnos de ello nos conduciría al grave error de no resguardar las conexiones necesarias y lúcidas en la toma de decisiones, que deberían estar sujetas a sólidas coherencias internas, fundamento elemental del debate, ya sea político o no.

Un presidente, ministro, alcalde, gerente o director de empresa no debería olvidar que su deber primero consiste en la manutención de la cordura, e invitar con ello al ciudadano a desplazarse a un plano cognoscitivo racional y evitar recurrir a las intersubjetividades y parcialidades, las cuales podrían desviar la discusión a otros lugares menos fecundos del acontecer.

Puede ser que “la lógica nos haga odioso el mundo”; sin embargo, el buen líder ayuda a salir de esta condición si exalta en todo momento —¡y esto es importantísimo!— que las virtudes de la discusión política y racional están muy lejos de posibles escenarios alevosamente sincopados y estomagantes, porque en ellos priman las pulsiones irracionales que convierten a los ciudadanos libres en esclavos enajenados de sus propias y pasajeras emociones.

barrientos_francisco@hotmail.com

El autor es profesor de Matemáticas.