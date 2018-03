Con Fabricio, hay personas que quiero y admiro muchísimo y estoy seguro de que serán guardianes del ideal que buscamos, pero en mi caso hay diferencias irreconciliables por las que he decidido no votar por él. Llevamos más de 150 años tratando de separar la Iglesia y el Estado. La historia mundial nos ha enseñado que la teocracia no es un régimen sano. Además, en este caso, la Iglesia que Fabricio representa tiene creencias discriminatorias para una minoría y una visión que no comparto sobre el papel de la mujer en la sociedad. Carlos es inteligente, centrado y preparado. Me tocó trabajar con él cuando fungía como presidente del IMAS y como ministro de Trabajo. Admiro su capacidad de diálogo y negociación. Sin embargo, el partido que representa tiene ideas en el ámbito económico que distan mucho de las mías.