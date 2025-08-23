Foros

Las muchas vidas del delantal de mi madre

Más allá de la cocina, ¡cuántos usos dio mi madre a su delantal! Jugó como medio de transporte donde ella depositaba los huevos que ponían las gallinas a diario y nos sirvió de refugio cuando se nos chillaban los cachetes por vergüenza

Por Esperanza María Cerdas Sáenz
delantal, delantales
En muchos momentos, me parece verla hurgando en la bolsa del delantal el cinco, el diez, la peseta, el cuatro, para comprar la manita de pan, el queso y algo más. (Shutterstock/Shutterstock)







