Las lecciones en el deporte

Un nuevo campeonato de fútbol se ha iniciado en nuestro país. Ante tal acontecimiento, creo de suma importancia hacer unas reflexiones acerca de la responsabilidad penal de personas que, como actores y colaboradores, ejercen esa actividad social y deportiva.

Tales reflexiones no escapan a otras disciplinas que se practican no solo en Costa Rica, sino a través de todo el mundo.

Deportes violentos. La práctica de ciertos deportes de tipo violento y cuyo desempeño, en sí mismos, constituye algún riesgo –boxeo, fútbol americano, fútbol soccer, etc.–, a menudo provocan lesiones a sus participantes y, en algunas ocasiones, hasta la muerte.

En el boxeo es donde más se presenta esta clase de hechos: fracturas de rostro, costillas, hemorragias internas etc. Para saber si la lesión o la muerte causadas por un jugador a su contendiente con motivo del juego pueden ser justificadas, tenemos que distinguir dos tipos de deportes:

kLos deportes por sí mismos violentos, cuyo desempeño implica daños a los practicantes. Entre ellos, el boxeo, el fútbol americano, el rugby y, en menor grado, el fútbol soccer .

kLos otros deportes no violentos que por no existir en la mayoría de ellos confrontación cuerpo a cuerpo, se descarta el daño físico. Estos últimos se caracterizan por su destreza, caso del golf, tenis, bochas, etc.

Hechos justificados. Ahora bien, si en los deportes violentos es el mismo Estado el que autoriza, a través de reglamentos específicos, todos los hechos que ocurran dentro del juego están justificados, puesto que el jugador obra en el legitimo ejercicio de su derecho, justificante que es complementado con el consentimiento del hipotéticamente lesionado, al participar en un deporte conociendo que el riesgo es su elemento principal.

Sería absurdo concebir que por un lado el Estado autorice y reglamente esta clase de actividad y, a la vez, sancione a jugadores cuando esas violencias se produzcan.

Para que se dé la justificación por doctrina y jurisprudencia es fundamental que la conducta del jugador se encuentre dentro de los reglamentos respectivos y de acuerdo con el ordenamiento penal. De no ser así, el causante del daño estaría transgrediendo normas de acatamiento obligatorio reguladas por la legislación penal.

Si un actor, llámese futbolista, al margen de esas “disposiciones legales”, nacionales o internacionales, lesiona intencionalmente a un adversario, su acción es típica, antijurídica y culpable; por ende, se ha hecho acreedor de una sanción penal.