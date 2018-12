No me refiero solo al incomprensible y vergonzoso empleo en las redes sociales o en los doblajes televisivos. No, ojalá. Lo digo también respecto de la prensa hablada y escrita. Pululan los neologismos (lo cual es bueno, pero no siempre mejor) y reverberan vicios que en los tiempos de marras serían inimaginables.