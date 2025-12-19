Foros

La trampa de la ‘nueva normalidad’ que amenaza el futuro de los costarricenses

La crisis en Costa Rica requiere una respuesta ciudadana firme contra el conformismo que invisibiliza el deterioro en diversos ámbitos de la realidad nacional; ir a votar es el primer paso

EscucharEscuchar
Por Adolfo Lizano González
Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras el ataque en Agua Caliente de Cartago.
Las noticias de homicidios en todo el país lamentablemente ya no parecen impresionar a nadie. Imagen de archivo de marzo de este año. Crimen en Agua Caliente de Cartago. (Keyna Calder/Keyna Calderón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adolfo Lizano Gonzáleznormalizar el crimennormalizar listas de esperaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.