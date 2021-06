El pueblo ya no tiene miedo. En cambio, los cómplices de la oligarquía no salen de sus escondites. Además, no se oye ningún eslogan de carácter islámico, el monstruo utilizado para mantenerse en el poder ya no sirve. A juzgar por pancartas exhibidas, el clamor del pueblo es contundente: “Basta… Segunda República… Exigimos los derechos individuales y públicos… Por una prensa libre… Por una justicia independiente… Argelia libre y democrática...”. A todas luces, la caída de la dictadura es cuestión de tiempo.