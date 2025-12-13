Foros

Los ticos, la ‘Sele’, el ‘presi’ y el problema de fondo

Veamos el Mundial como antes, humildemente, apoyando a otros países. Y cuando valoremos a los 20 candidatos presidenciales, tengamos cuidado y criterio. Nada de sucumbir a los discursos elocuentes, las poses o los gritos.

Por Paolo Araya
Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, que tendrá 104 partidos.
Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, al que no asistirá Costa Rica. (MANDEL NGAN/AFP)







