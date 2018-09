No, aquí no se trata de quién se rinde primero para que el diálogo comience. Esto no es una final donde alguien tiene que ganar para declararse campeón. Y, mientras tanto, ¿qué pasará con un pueblo que quiere que haya una negociación a la brevedad posible? ¿Por qué los ciudadanos, al margen de estar de acuerdo o no con las tesis de unos y otros, tendremos que soportar la prepotencia y la ausencia de humildad de las dos partes en conflicto? ¿Cuál será el precio que pagará el país por cada día de intransigencia? ¿Cuánto sacrificio le costará a la población la anormalidad en la prestación de servicios públicos? ¿Cuánto más perderán los estudiantes con las escuelas y centros de formación cerrados?