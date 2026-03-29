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La ‘regulación de servicios públicos’ es mucho más que tarifas

Existe un trabajo técnico complejo que define cómo funcionan sectores estratégicos como la electricidad, el agua o el transporte público

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Por Daniel Fernández Sánchez
Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente.
Entre 2021 y 2025, la Junta Directiva de Aresep aprobó 40 instrumentos regulatorios, incluyendo metodologías tarifarias, reglamentos técnicos y modificaciones estructurales en sectores como energía, agua y transporte. Acá, un medidor eléctrico de la ESPH. (ESPH/Cortesía)







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